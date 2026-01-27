O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do Banco Central da Áustria, Martin Kocher, afirmou que os formuladores de política monetária devem ter total liberdade de escolha diante do elevado nível de incerteza, em entrevista para a Bloomberg TV, nesta terça-feira, 27.

"Muitas coisas aconteceram desde a reunião de dezembro envolvendo comércio, desdobramentos geopolíticos. Mas, em dezembro, já sabíamos que o nível de incerteza era alto, então é importante termos total liberdade de escolha. O BCE deve ser capaz de agir com rapidez e de forma decisiva", disse.

Kocher mencionou que vê projeções modestas de crescimento e expectativas de inflação em linha com a meta de 2%, o que sugere que o BCE está em uma "boa posição", segundo ele, mas alertou que isso não significa que não ficarão "para sempre" nesse ponto.

