Os juros futuros começam o dia com viés de baixa em toda a curva, após o IPCA-15 de janeiro abaixo do esperado e com dólar fraco ante o real. O IPCA-15 registrou alta 0,20% em janeiro, após ter subido 0,25% em dezembro, abaixo da mediana das estimativas dos analistas do mercado financeiro consultados pelo Projeções Broadcast, de avanço de 0,23%, com intervalo entre 0,15% e 0,42%.

O mercado aguarda agora pelos leilões de NTN-B e LFT (11h). "Dada a performance dos vencimentos mais longos na sessão anterior, não parece desprezível a possibilidade de um incremento no DV01 (risco para o mercado) ofertado, ainda que com cautela, considerando a concorrência com emissão privada relevante - cerca de R$ 2,4 bilhões - tendo a B40 como benchmark", diz em relatório Luis Felipe Laudisio, co-gestor da Warren Investimentos.

Às 9h15 desta terça-feira, 27, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 13,645%, de 13,679% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 caía para 12,950%, de 12,987%, e o para janeiro de 2031 recuava para 13,265%, de 13,305% no ajuste de segunda-feira, 26.