A General Motors (GM) teve prejuízo líquido de US$ 3,31 bilhões no quarto trimestre de 2025, maior do que o prejuízo de US$ 2,96 bilhões apurado em igual período do ano anterior, de acordo com balanço divulgado nesta terça-feira, 27. Em termos ajustados, a montadora americana teve lucro por ação de US$ 2,51 entre outubro e dezembro, bem acima do consenso de analistas consultados pela FactSet, de US$ 2,27.

A receita da GM teve retração anual 5,1% no trimestre, a US$ 45,28 bilhões, ficando aquém da previsão da FactSet, de US$ 46,22 bilhões.

Segundo a empresa, O lucro líquido do quarto trimestre foi reduzido em mais de US$ 7,2 bilhões em encargos especiais, repercutindo principalmente um realinhamento da capacidade e dos investimentos em veículos elétricos para se ajustar às quedas esperadas na demanda do consumidor por VEs e em resposta às mudanças nas políticas do governo dos EUA, incluindo o fim dos incentivos ao consumidor e a redução do rigor das regulamentações de emissões.

No balanço, a GM cita a aprovação da nova autorização de recompra de ações no valor de US$ 6 bilhões. A GM anunciou ainda que seu conselho de administração aprovou um aumento de US$ 0,03 por ação na taxa de dividendos trimestrais das ações ordinárias, elevando-a para US$ 0,18 por ação.

Após o balanço, a ação da GM subia 5,21% no pré-mercado em Nova York, às 8h43 (de Brasília).