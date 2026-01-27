O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) registrou alta 0,20% em janeiro, após ter subido 0,25% em dezembro, informou na manhã desta terça-feira, 27, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado ficou abaixo da mediana das estimativas dos analistas do mercado financeiro consultados pelo Projeções Broadcast, de avanço de 0,23%, com intervalo entre 0,15% e 0,42%.

Com o resultado anunciado pelo IBGE nesta terça-feira, a taxa acumulada em 12 meses do IPCA-15 registra elevação de 4,50%. As projeções iam de avanço de 4,00% a 4,73%, com mediana de 4,52%.

