O Índice de Confiança da Construção (ICST) registrou alta de 2,8 pontos em janeiro, atingindo 94,0 pontos, o maior nível desde março de 2025. informou nesta terça-feira, 26, a Fundação Getulio Vargas (FGV). O avanço ocorreu após queda de 1,2 ponto em dezembro.

"Perspectiva de mais investimentos na infraestrutura, de contratações recordes do Minha Casa Minha Vida, e as novas regras para o financiamento habitacional na média e alta renda, pode ter contribuído para a alta", aponta Ana Maria Castelo, coordenadora de Projetos da Construção do FGV IBRE. No entanto, ela pondera que problemas com a mão de obra permanecem e não devem dar trégua durante o ano.

Os componentes do índice refletiram esse sentimento positivo: o Índice de Situação Atual (ISA-CST) avançou 2,4 pontos, para 93,4 pontos, maior nível desde março de 2025. Já o Índice de Expectativas (IE-CST) subiu 3,0 pontos, atingindo 94,6 pontos. O indicador de situação atual dos negócios cresceu 1,2 ponto, chegando aos 92,1 pontos, e o indicador de demanda prevista nos próximos três meses subiu 5,1 pontos, totalizando 97,2 pontos.

Apesar da alta na confiança, o Nível de Utilização da Capacidade (Nuci) cedeu 1,1 ponto porcentual, atingindo 77,4%. Essa redução também foi observada nos componentes de Mão de Obra e de Máquinas e Equipamentos, que recuaram 1,4 e 0,6 ponto porcentual, respectivamente, para 78,4% e 73%.

A coleta de dados para a edição de janeiro foi realizada entre os dias 5 e 23 deste mês, envolvendo 720 empresas do setor. A próxima divulgação ocorrerá em 23 de fevereiro.