As bolsas europeias operam mistas. Clima é embalado por acordo de livre comércio entre a União Europeia e a Índia, ainda que negócios sigam engessados pela expectativas em torno da reunião do Federal Reserve. Com o mercado precificado para uma manutenção da taxa básica de juros nos EUA, expectativa recai sobre mensagens neste momento de preparativos para troca de comando do BC americano.

Por volta das 7h19 (de Brasília) desta terça-feira, 27, o índice pan-europeu Stoxx 600 subia 0,24%, a 611,06 pontos. A Bolsa de Londres subia 0,43%, a de Paris apontava alta de 0,08% e a de Frankfurt perdia 0,06%. O mercado de Milão tinha alta de 0,34% e o de Lisboa indicava variação positiva de 0,06%. Madri apresentava valorização de 0,11%.

Para o Commerzbank, o acordo é o mais importante atualmente planejado pela UE. O acordo agora precisa ser confirmado pelas instituições da UE. No entanto, há indícios de que isso poderá acontecer mais rapidamente do que o acordo com os países do Mercosul, diz o banco.

Em Londres, o setor financeiro era destaque entre as altas, como o HSBC apontando ganho de 2,5%, enquanto Natwest e Prudential subiam 2,09% e 1,93%, respectivamente. Na direção oposta, a Fresnillo cedia 3,1%, a Endeavour Mining recuava 1,0% e a Antofagasta perdia 2,2%.

Em Frankfurt, a Puma subia 9,3% após a chinesa Anta Sports concordar em comprar participação na fabricante de vestuário e dos icônicos tênis esportivos por US$ 1,8 bilhão.

A EssilorLuxottica cedia 0,23% em Paris. Em uma queixa apresentada na sexta-feira passada, a Solos Technology acusou a Meta e a EssilorLuxottica de violarem deliberadamente várias patentes que abrangem "tecnologias fundamentais no domínio dos óculos inteligentes". em um tribunal federal de Massachusetts.

Entre as ações de defesa, a CSG, que estreou na Bolsa na semana passada, subia 0,9% em Amsterdã. A Rheinmetall ganhava 0,45% em Frankfurt. A Leonardo operava estável em Milão.

O Santander subia 0,4%. O banco espanhol está preparando € 40 bilhões em dividendos para o Dia do Investidor, segundo o Expansion.

* Com informações da Dow Jones Newswires.