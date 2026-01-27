Os resultados da Pesquisa de Condições de Negócios da Associação Nacional de Negócios Econômicos (Nabe, na sigla em inglês) de janeiro de 2026 sugerem que as preocupações com a recessão continuaram a diminuir, com mais da metade dos entrevistados colocando a probabilidade de uma recessão nos EUA em 25% ou menos.

Segundo a Nabe, as expectativas de vendas se fortaleceram para o nível mais alto desde meados de 2024, enquanto as expectativas de gastos de capital permanecem elevadas. No entanto, os planos de contratação permanecem amplamente inalterados e uma parte significativa das empresas continua a adiar contratações ou investimentos.

46% dos entrevistados relatam que a atividade permaneceu inalterada em relação ao terceiro trimestre de 2025, enquanto 42% relatam ganhos. Notavelmente, 56% esperam que as vendas aumentem nos próximos três meses - a maior porcentagem com essa visão desde julho de 2024. Outros 38% antecipam que as vendas serão estáveis - e apenas 6% projetam declínios.

"A incerteza da demanda e os riscos políticos permanecem proeminentes, e as empresas esperam amplamente que os níveis de tarifas permaneçam elevados até 2026", acrescenta a pesquisa.

Já o crescimento salarial mostrou ganhos modestos, e o emprego permaneceu essencialmente estável, diz a presidente da Pesquisa de Condições de Negócios da Nabe, Martha Moore. Além disso, a disponibilidade de mão de obra melhorou em comparação com os anos recentes. Todas as empresas relatam o uso de inteligência artificial (IA) de alguma forma, variando de uso limitado ou experimental até a IA sendo central para suas operações", pontua Moore.

O relatório da Nabe de janeiro de 2026 apresenta as respostas de 50 membros da associação em pesquisa realizada entre 5 e 9 de janeiro.