O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, anunciou nesta terça-feira (27) um acordo de livre-comércio com a União Europeia (UE). O pacto abrange 2 bilhões de pessoas e foi concluído após duas décadas de negociações.

"Este acordo trará grandes oportunidades para o povo da Índia e da Europa. Ele representa 25% do Produto Interno Bruto (PIB) global e um terço do comércio global", afirmou Modi.

O acordo entre a Índia e a União Europeia foi concluído em um momento em que os Estados Unidos impõem tarifas de importação elevadas tanto para produtos indianos quanto para itens do bloco europeu.


