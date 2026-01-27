A Embraer informou que assinou um Memorando de Entendimento (MoU, na sigla em inglês) com a Adani Defence & Aerospace para desenvolver na Índia um ecossistema integrado de aeronaves com foco na aviação comercial regional. As empresas planejam cooperar na fabricação de aviões, na cadeia de suprimentos, nos serviços de pós-venda e no treinamento de pilotos.

Em nota, a fabricante brasileira destaca que a parceria prevê a instalação de uma unidade de produção de aeronaves na Índia, com aplicação gradual do conteúdo produzido localmente, apoiando o programa de Aeronaves de Transporte Regional (RTA, na sigla em inglês).

Conforme a Embraer, a iniciativa também se alinha aos programas Aatmanirbhar Bharat (Índia Autossuficiente), que busca fortalecer a capacidade industrial no país, e ao UDAN - política nacional voltada para ampliação da conectividade aérea regional.

"A Índia é um mercado crucial para a Embraer, e esta parceria combina nossa experiência no setor aeronáutico com as sólidas capacidades industriais da Adani e seu compromisso com o desenvolvimento da indústria local", destaca o presidente e CEO da Embraer Aviação Comercial, Arjan Meijer.

Para o diretor da Adani Defence & Aerospace, Jeet Adani, com a ampliação da conectividade aérea em metrópoles regionais e cidades menores do país, a criação de uma estrutura robusta para a aviação regional tornou-se ainda mais necessária na Índia. "Essa parceria também fortalecerá as relações estratégicas entre Índia e Brasil, unindo competências complementares dos dois países."

Segundo a Embraer, o ecossistema proposto tem como objetivo atender à demanda interna e gerar um número significativo de empregos diretos e indiretos nas áreas de engenharia, fabricação, logística e suporte. A empresa, no entanto, não divulgou números precisos.

A Embraer tem atualmente na Índia quase 50 aeronaves - distribuídas em 11 modelos - operando nas áreas de Aviação Comercial, de Defesa e Executiva. Na Força Aérea Indiana, destacam-se o Legacy 600 e o Netra AEW&C, desenvolvido a partir da plataforma ERJ145. Já a Star Air conta com uma frota de 13 aeronaves, composta pelos jatos E175 e ERJ145.

A Adani Defence & Aerospace é a maior empresa privada integrada de defesa e aeroespacial da Índia. A companhia também promove a fabricação local de aeronaves e Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs).