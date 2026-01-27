O conselho de administração da Inter & Co aprovou o início do processo para descontinuar seu programa de BDRs Patrocinados Nível II e, simultaneamente, criar um programa de BDRs Não Patrocinados Nível I.

Segundo a companhia, a iniciativa busca "maximizar a eficiência e minimizar redundâncias" decorrentes da manutenção de registro de companhia aberta em mais de uma jurisdição, sem alterar "o compromisso de longo prazo do Grupo Inter com o Brasil e com o mercado de capitais brasileiro". A mudança será conduzida pelo Banco Bradesco, na qualidade de instituição depositária.

O plano, que ainda precisa do aval da B3 e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), prevê três alternativas aos detentores dos atuais BDRs Patrocinados Nível II, a serem escolhidas em até 30 dias após o lançamento oficial da oferta.

Uma opção é receber ações ordinárias classe A negociadas no Nasdaq, na proporção de um BDR para uma ação. Para isso, o investidor precisará de conta ativa em corretora habilitada nos Estados Unidos. Outra possibilidade será aderir a um processo de venda facilitada (Sales Facility) dessas ações no Nasdaq. A terceira escolha permite permanecer exposto à empresa por meio de BDRs Não Patrocinados Nível I, também na relação de um para um.

Concluída a descontinuidade do programa de BDRs Patrocinados Nível II, a Inter & Co pretende cancelar seu registro de emissor estrangeiro categoria 'A' junto à CVM.

*Conteúdo gerado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.