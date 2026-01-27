A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: -0,08%

Pontos: 178.720,68

Máxima de +0,38% : 179.543 pontos

Mínima de -0,65% : 177.694 pontos

Volume: R$ 30,75 bilhões

Variação em 2026: 10,92%

Variação no mês: 10,92%

Dow Jones: +0,64%

Pontos: 49.412,40

Nasdaq: +0,43%

Pontos: 23.601,36

Ibovespa Futuro: -0,42%

Pontos: 179.850

Máxima (pontos): 183.250

Mínima (pontos): 179.120

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 44,15

Variação: +1,33%

Petrobras PN

Preço: R$ 35,36

Variação: +0,91%

Bradesco PN

Preço: R$ 20,88

Variação: +0,43%

Ambev ON

Preço: R$ 15,05

Variação: +1,01%

Petrobras ON

Preço: R$ 37,85

Variação: +0,34%

Vale PNA

Preço: R$ 83,07

Variação: -2,29%

MBRF SA ON

Preço: R$ 19,74

Variação:-3,57%

Vale ON

Preço: R$ 83,07

Variação: -2,29%

Itausa PN

Preço: R$ 13,49

Variação: +0,97%

Global 40

Cotação: 684,771 centavos de dólar

(22/1/2026)

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,2792

Venda: R$ 5,2797

Variação: -0,12%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,44

Venda: R$ 5,54

Variação: +0,22%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,2754

Venda: R$ 5,2760

Variação: -0,23%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,4500

Venda: R$ 5,5210

Variação: +0,33%

- Dólar Futuro (fevereiro)

Cotação: R$ 5,2885

Variação: -0,28%

- Euro

Compra: US$ 1,1876 (às 18h26)

Venda: US$ 1,1877 (às 18h26)

Variação: +0%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,2720

Venda: R$ 6,2730

Variação: +0,46%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,3400

Venda: R$ 6,4610

Variação: -0,22%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,87% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 5.082,50 por onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +2,06%


