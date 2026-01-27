As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta segunda-feira, 26, iniciando uma semana decisiva para a temporada de balanços e cenário corporativo movimentado por desdobramentos de chips para inteligência artificial (IA). O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) também é alvo de atenções, frente a aproximação da decisão monetária na quarta-feira e do prazo dado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, para nomear o substituto de Jerome Powell. A elevação do risco de um novo shutdown pelo Congresso norte-americano também é avaliada.

O Dow Jones subiu 0,64%, aos 49.412,40 pontos, enquanto o S&P 500 encerrou com alta de 0,50% aos 6.950,23 pontos e o Nasdaq teve elevação de 0,43%, aos 23.601,36 pontos.

A Nvidia caiu 0,64%, em dia que anunciou que investiu US$ 2 bilhões na CoreWeave, que saltou 5,73%, como parte de uma parceria para construir mais de 5 gigawatts de infraestrutura de IA até 2030.

Pesaram sobre os papéis o anúncio da Microsoft (+0,93%) do lançamento de um novo chip IA próprio, capaz de reduzir sua dependência da Nvidia e rivalizar com soluções da Alphabet e da Amazon.

Já a Intel caiu 5,72%, estendendo perdas registradas desde que frustrou o mercado com seus resultados na semana passada.

A USA Rare Earth subiu 7,87%, depois que confirmou a assinatura de uma carta de intenções com o Departamento de Comércio dos EUA, que pode garantir acesso a até US$ 1,6 bilhão em recursos federais para acelerar a cadeia doméstica de terras raras pesadas.

A Sarepta Therapeutics avançou 7,71% com os resultados de um estudo de tratamento para distrofia muscular Elevidy.

Já os papéis de empresas aéreas - como United e American Airlines - fecharam perto da estabilidade, oscilando voláteis nessa sessão em meio ao cancelamento de voos durante forte tempestade de inverno nos EUA.

Segundo o Bank of America, para além do setor, o caos provocado pelo clima pode gerar impacto de até 1,5 ponto porcentual no PIB dos EUA.

No fim de semana, também cresceu no mercado o temor de novo shutdown nos EUA, diante da resistência de democratas ao orçamento proposto pelo governo.

Cinco das chamadas Sete Magníficas estão previstas para publicarem seus balanços nesta semana: Microsoft, Meta, Amazon, Apple e Tesla. A lista é reforçada por nomes como IBM, Mastercard, Visa, American Express e as petroleiras Chevron e ExxonMobil.

Tags:

IA