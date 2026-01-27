O ministro responsável pelo Comércio entre Canadá e Estados Unidos, Dominic LeBlanc, afirmou nesta segunda-feira, 26, ter reiterado ao representante de Comércio dos EUA (USTR, em inglês), Jamieson Greer, que o Canadá não entraria em negociações de livre-comércio com países de economia não orientada pelo mercado, conforme regras do USMCA (substituto do Nafta), após o recente acordo comercial com a China.

"Fiquei tranquilizado de que o embaixador Greer entendeu muito claramente o que o acordo é e o que ele não é", disse LeBlanc em coletiva de imprensa.

No domingo, o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, fez os mesmos comentários de LeBlanc, em resposta à ameaça do presidente americano, Donald Trump, de taxar os produtos canadenses em 100% em caso de acordo comercial com Pequim.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Guo Jiakun, informou nesta segunda que fez "acordos específicos" com o Canadá para lidar de maneira adequada com as questões econômicas e comerciais entre os dois países.

Questionado sobre se os EUA iriam recuar na imposição de tarifas, LeBlanc respondeu que as garantias dadas ao Canadá vêm de autoridades do alto escalão do governo americano, como o próprio Greer.

Segundo o ministro canadense, os membros da administração Trump entendem o comprometimento feito pelo Canadá de respeitar as regras do tratado do país com os EUA e o México.