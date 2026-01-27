A Microsoft anunciou nesta segunda-feira, 26, um novo chip próprio de inteligência artificial (IA), o Maia 200, em um movimento que intensifica a disputa com soluções desenvolvidas por Amazon e Alphabet, controladora do Google. Segundo a empresa, o chip foi projetado para tornar mais barata e eficiente a etapa de inferência - quando modelos de IA já treinados são usados para gerar respostas, textos ou previsões em aplicações do dia a dia.

Produzido com tecnologia da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), o Maia 200 foi desenhado para processar grandes volumes de dados com rapidez e menor consumo de energia.

A Microsoft afirma que o chip entrega desempenho superior ao de rivais diretos: em determinados tipos de cálculo, seria até três vezes mais rápido que o Trainium de terceira geração da Amazon e superaria o TPU de sétima geração do Google. A empresa também destaca um ganho de cerca de 30% em desempenho por dólar em relação ao hardware mais recente que já utiliza em seus data centers.

O Maia 200 passa a integrar a infraestrutura de IA da companhia e deve ser usado em diversos modelos, incluindo as versões mais recentes do GPT-5.2, da OpenAI. A tecnologia reforça serviços como o Microsoft Foundry e o Microsoft 365 Copilot. Segundo a empresa, o chip também será empregado em projetos internos voltados à geração de dados sintéticos e ao aprimoramento de novos modelos.

O novo processador já está em operação em um data center nos Estados Unidos. O Maia 200 é integrado à plataforma de computação em nuvem Azure, e a Microsoft iniciou a prévia de um conjunto de ferramentas para desenvolvedores, facilitando o uso do chip em diferentes aplicações e ambientes.

A Amazon e a Alphabet estão entre os principais compradores da Nvidia e também buscam desenvolver seus próprios chips, mas, segundo analistas de Wall Street consultados pela Reuters, a Microsoft se diferencia ao lançar um conjunto de ferramentas de software que compete diretamente com a gigante de semicondutores.