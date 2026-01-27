A Casa Branca confirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fará na terça-feira, 27, um "grande pronunciamento" sobre a economia americana e o tema da acessibilidade de custos (affordability), durante viagem ao Estado de Iowa. Segundo a secretária de Imprensa, Karoline Leavitt, Trump viajará na terça-feira para discursar sobre a situação econômica do país, em meio a pressões políticas crescentes tanto no front doméstico quanto internacional.

Leavitt também afirmou que não há, no momento, qualquer ligação agendada entre Trump e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ou com o presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski. Apesar disso, a porta-voz ressaltou que o governo norte-americano "não está desistindo" do processo de paz na Ucrânia, em um contexto de intensificação das negociações diplomáticas trilaterais envolvendo Washington, Kiev e Moscou.

As declarações ocorrem após Zelenski afirmar, no fim de semana, que um acordo de garantias de segurança dos Estados Unidos para a Ucrânia está "100% pronto", após conversas realizadas em Abu Dhabi. Segundo o líder ucraniano, o país aguarda apenas a definição de uma data pelos EUA para a assinatura do documento, que ainda precisará ser submetido aos parlamentos americano e ucraniano.

No plano interno, Leavitt comentou os desdobramentos do caso envolvendo a morte de um homem durante uma operação de agentes federais de imigração em Minneapolis, que gerou protestos e críticas de líderes democratas. A Casa Branca afirmou que o tiroteio está sob investigação do FBI, do Departamento de Segurança Interna (DHS) e de autoridades de fronteira, e destacou que "ninguém na Casa Branca quer ver pessoas sendo mortas nas ruas dos Estados Unidos".

A porta-voz acrescentou que Trump tem pressionado o Congresso a aprovar legislação para pôr fim às chamadas "cidades-santuário" e afirmou que cidadãos "não têm o direito de obstruir operações de fiscalização migratória", reforçando a linha dura do governo no tema.