A China e o Canadá estabeleceram um novo tipo de parceria estratégica e definiram "acordos específicos" para lidar de maneira adequada com as questões econômicas e comerciais entre os dois países, afirmou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Guo Jiakun, em coletiva de imprensa nesta segunda-feira.

De acordo com o representante, a parceria entre os dois países reflete "o espírito de igualdade, abertura e inclusão, cooperação pacífica e benefícios compartilhados", mas não visa "nenhum terceiro país", sem mencionar explicitamente os EUA. Segundo Jiakun, as negociações alcançadas com o Canadá atendem aos interesses comuns dos povos de ambos os países e "contribui para a paz, a estabilidade, o desenvolvimento e a prosperidade mundiais".

"A China acredita que os países precisam abordar as relações bilaterais com um espírito de ganhos mútuos, em vez de uma mentalidade de soma zero, e por meio da cooperação, em vez do confronto", acrescentou.

O comentário acontece enquanto os EUA tentam pressionar Ottawa sobre a relação com Pequim, com ameaça de novas tarifas contra os canadenses, caso um acordo seja concretizado.