O governo do primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, anunciou um conjunto de medidas para tornar os alimentos e outros itens essenciais mais acessíveis, em comunicado publicado nesta segunda-feira, 26. A administração canadense ressalta o desejo de construir uma economia mais forte e, nesse sentido, cita novas parcerias comerciais e de investimento no exterior, bem como o fortalecimento doméstico para elevar os salário.

Na medida anunciada nesta segunda, o governo menciona a introdução do novo Benefício Canadense para Alimentos e Produtos Essenciais - anteriormente conhecido como Crédito do Imposto sobre Bens e Serviços (GST) - e aumento do valor em 25% por cinco anos, a partir de julho de 2026.

Além disso, a administração cita um pagamento único, equivalente a um aumento de 50% este ano, e menciona que a medida fornecerá um apoio adicional e significativo para mais de 12 milhões de canadenses.

Dentre outras ações, são listados 500 milhões de dólares canadenses (US$ 365,6 milhões) do Fundo de Resposta Estratégica para ajudar as empresas a lidar com os custos das interrupções na cadeia de abastecimento sem repassá-los à população.

O governo também pretende criar um Fundo de Segurança Alimentar de 150 milhões de dólares canadenses (cerca de US$ 110 milhões) e a dedução imediata de despesas com estufas para reduzir o custo da produção de alimentos. "Nosso plano visa transformar a economia canadense, levando-a da dependência à resiliência. Para garantir que os canadenses tenham o apoio necessário agora, o governo introduziu uma série de novas medidas para reduzir custos - incluindo cortes de impostos, incentivo à construção de novas casas e a proteção e expansão de programas sociais essenciais", acrescenta.