A China segue avançando no fortalecimento da infraestrutura financeira voltada à ampliação do uso internacional do yuan, com Hong Kong no centro dessa estratégia, conforme comunicado divulgado pelo governo do território após a abertura do 19º Fórum Asian Financial. No evento, o vice-presidente do Banco do Povo da China (PBoC, em inglês) Zou Lan afirmou que o país continuará apoiando o desenvolvimento do mercado offshore da moeda chinesa na cidade - que se consolidou como o principal centro global desse segmento à medida que o yuan passou a ser mais utilizado em transações transfronteiriças.

Segundo a nota, o PBoC pretende ampliar a escala dos arranjos de financiamento em yuan, aprofundar a conectividade entre os mercados do continente e de Hong Kong, expandir a oferta de títulos soberanos offshore denominados na moeda chinesa para aprimorar a liquidez, além de apoiar o desenvolvimento do mercado de ouro local.

Zou também afirmou no evento que a China avalia o lançamento de contratos futuros de títulos públicos chineses denominados em yuan em Hong Kong, de acordo com a Reuters.

Segundo a agência, o dirigente disse ainda que o PBoC apoiará a decisão da Autoridade Monetária de Hong Kong (HKMA) de dobrar para 200 bilhões de yuans (US$ 28,7 bilhões) a linha de financiamento em yuan prevista no acordo de swap firmado no ano passado.

Conforme a Reuters, as mudanças feitas por Pequim visam atender à crescente demanda de investidores estrangeiros por ativos de alta qualidade na moeda chinesa.

O PBoC também vai expandir instrumentos de gestão de liquidez e hedge, além de derivativos de juros e câmbio, e avançar na cooperação financeira bilateral por meio de iniciativas como o Payment Connect e a ampliação do programa Bond Connect.

Tags:

Vice-Presidente