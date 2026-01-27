A diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) aprovou parcialmente o Plano de Desenvolvimento da Petrobras para o projeto Sergipe Águas Profundas (Seap), na bacia de Sergipe-Alagoas. A estatal terá 60 dias para apresentar uma nova delimitação de quatro campos (Agulhinha/Cavala e Palombeta/Budião).

O colegiado também aprovou, por unanimidade, a prorrogação dos contratos de concessão que venceriam em 2048. No caso da plataforma tipo FPSO Seap 2, a prorrogação foi para 2057, e a de Seap 1, para 2055. Segundo a Petrobras, sem a prorrogação, o contrato venceria antes do fim da vida útil das plataformas que serão instaladas nos campos (Seap 1 e 2).

Tendo como relator o ex-presidente do Conselho de Administração da Petrobras e atual diretor da agência, Pietro Mendes, o processo de desenvolvimento da jazida, que promete aumentar a oferta de gás natural do País, foi rejeitado pela ANP em 2024.

Mendes justificou a aprovação parcial e a prorrogação da concessão pelo fortalecimento da segurança energética nacional, com o incremento da produção de gás natural - principalmente com o declínio do fornecimento da Bolívia -, e ressaltou que o aumento de prazo poderá render US$ 1,4 bilhão adicionais nas participações governamentais e tributos.

As unidades de Seap terão capacidade para produzir 120 mil barris diários de petróleo e 12 milhões de metros cúbicos de gás natural, sendo que 10 milhões serão exportados para a costa do País por um gasoduto, explicou Mendes.