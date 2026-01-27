O chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, Fernando Rocha, disse nesta segunda-feira, 26, que o lucro remetido por empresas de capital estrangeiro que operam no Brasil somou US$ 17,995 bilhões em dezembro de 2025, o maior volume da série histórica. As remessas puxaram o resultado negativo de Investimento Direto no País (IDP) no mês.

"Tem duas conclusões às quais a gente pode chegar: a primeira é que as empresas auferiram muitos lucros esse ano, tiveram muitos lucros na atuação no País; outra seria que elas estão tentando antecipar lucros em relação ao ano anterior", disse Rocha, durante entrevista coletiva para comentar as estatísticas do setor externo de dezembro, divulgadas no período da manhã.

Ele lembrou que há uma sazonalidade de resultados negativos na remessa de lucros em dezembro, por se tratar de um mês em que as empresas costumam enviar recursos para fora.

O lucro reinvestido acabou negativo em US$ 11,40 bilhões, também o resultado mais negativo da série.