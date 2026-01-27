O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, disse que alguns dos comentários do presidente norte-americano, Donald Trump, sobre a relação entre Ottawa e Pequim devem ser vistos no contexto da revisão do Acordo EUA-México-Canadá (USMCA), em comentários para jornalistas nesta segunda-feira, 26. Segundo ele, a revisão do pacto entre as três nações "será rigorosa".

"Interpretei os comentários de Trump como uma maneira de que ele quer continuar contato. Existe uma cláusula no USMCA que você deve fazer um aviso prévio antes de um acordo com outra nação fora do pacto", explicou ele.

Carney afirmou que não se arrepende de seu discurso no Fórum Econômico Mundial de Davos, na semana passada, onde ressaltou que os EUA são "boa conexão", mas que países e blocos econômicos emergentes também são, incluindo China, Índia, Tailândia e Mercosul. "Eu apenas falei sobre a situação atual. Meu discurso reforçou a importância e necessidade de diversificarmos nossos parceiros comerciais", defendeu.

Nesse sentido, o premiê canadense mencionou que sua administração está firmando acordos comerciais ao redor do mundo para que a população do Canadá possa se beneficiar. Na política doméstica, ele disse que não planeja realizar eleições antecipas e que seu foco são os canadenses.

Nesta segunda-feira, Carney anunciou novas medidas para tornar os alimentos e outros itens essenciais mais acessíveis aos canadenses e, segundo ele, o custo do auxílio para os consumidores em relação a alimentos será de 3,1 bilhões de dólares canadenses no primeiro ano.