A Autoridade Monetária de Hong Kong (HKMA) anunciou que o montante total da linha de crédito para negócios em yuans dobrará, passando de 100 bilhões de yuans para 200 bilhões de yuans (cerca de US$ 28,6 bilhões), com vigência a partir de 2 de fevereiro, de acordo com comunicado publicado nesta segunda-feira, 26. A medida busca ajudar a China a impulsionar o uso global de sua moeda.

"A ação proporciona espaço para aumentar a quota alocada aos bancos participantes e para integrar mais bancos. A HKMA convida os bancos atuais e futuros a apresentarem propostas e considerará a alocação de quotas de acordo com as práticas estabelecidas", informa na nota.

Segundo o texto, a linha de crédito recebeu uma grande resposta do setor bancário desde o lançamento, em outubro do ano passado. "Ela não apenas atendeu às necessidades corporativas locais, mas também canalizou fundos em yuan para regiões como o Sudeste Asiático, o Oriente Médio e a Europa", acrescentou.