A Petrobras informou nesta segunda-feira, 26, que vai reduzir seus preços de venda de gasolina A para as distribuidoras em 5,2%. O preço médio de venda da estatal passará a ser, em média, de R$ 2,57 por litro, uma redução de R$ 0,14 por litro.

Os preços valem a partir da terça-feira, 27.

Esse é o primeiro anúncio do tipo da estatal em 2026.

Para o diesel, neste momento, companhia manterá seus preços de venda.

De acordo com o comunicado, desde dezembro de 2022, os preços de gasolina para as distribuidoras foram reduzidos em R$ 0,50 por litro.

Considerando a inflação do período, esta redução é de 26,9%. No mesmo período, a redução acumulada nos preços de diesel para as companhias distribuidoras, considerando a inflação, é de 36,3%.