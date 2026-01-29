O comunicado do Comitê de Política Monetária (Copom) que trouxe a manutenção da taxa Selic em 15% ao ano reintroduz o forward guidance e aponta para início de um ciclo de afrouxamento monetário em março, avalia o Citi, em relatório.

O banco destaca o trecho do comunicado em que o Copom afirma que, "confirmado o cenário esperado", deve "iniciar um processo de flexibilização monetária em sua próxima reunião".

A sinalização explícita de corte é temperada, contudo, por uma postura mais cautelosa, observa o Citi. O banco chama a atenção para o uso de palavras como serenidade pelo Copom ao se referir aos ajustes da taxa básica daqui para frente. No comunicado, o Copom afirma que "o compromisso com a meta impõe serenidade quanto ao ritmo e à magnitude do ciclo" de cortes.

"A abordagem cautelosa coloca nossa previsão de uma redução de 25 pontos-base em 18 de março em uma posição ainda mais confortável", afirma o Citi.

Para o banco, as expectativas de inflação ainda elevadas e a visão de que o processo de desinflação vai "provavelmente se tornar mais dependente daqui para frente da desaceleração doméstica" torna um corte de 25 pontos-base mais provável "que um movimento maior".

Na avaliação do Citi, o mercado estava "provavelmente esperando" um forward guidance "mais neutro", em vez de uma sinalização explícita de corte da Selic. A perspectiva é que o comunicado do Copom empurre as taxas futuras mais para baixo.