O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central inaugurou a "transição para um novo estágio" na trajetória dos juros ao sinalizar explicitamente que deve baixar a Selic a partir da próxima reunião do colegiado, em março, segundo o banco BTG Pactual.

"A sinalização explícita de início do ciclo na próxima reunião, ainda que condicional, representa uma mudança relevante em relação à estratégia de comunicação adotada até aqui", disse o BTG em relatório.

"Pela primeira vez desde o encerramento do ciclo de aperto, o Copom passou a caracterizar o próximo estágio da estratégia como um processo de calibração do nível de juros, em um ambiente de inflação menor e com sinais mais evidentes de transmissão da política monetária", diz. "Ao mesmo tempo, o Comitê enfatizou que, mesmo com o início da flexibilização, manterá a restrição monetária adequada para assegurar a convergência da inflação à meta, destacando que o ritmo e a magnitude do ciclo dependerão da evolução do cenário", acrescentou.

O banco disse também que o Copom, ao mencionar no comunicado que prevê "iniciar a flexibilização da política monetária em sua próxima reunião", adotou um tom mais inclinado ao corte de juros do que o mercado esperava, ainda que tenha feito a ressalva de que terá "serenidade quanto ao ritmo e à magnitude do ciclo".

"A maior confiança no processo de desinflação, a projeção de inflação do modelo ao redor da meta - e substancialmente abaixo do centro no cenário de Selic constante - além da apreciação significativa da taxa de câmbio nas últimas semanas, reforçam nossa avaliação de que o Copom iniciará o ciclo de flexibilização com um corte de 50 pontos-base em março. Mantemos nossa projeção de Selic terminal em 12% ao fim do ciclo", acrescentou.