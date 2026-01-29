O Bradesco afirma que a novidade na comunicação do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) desta quarta-feira, 28, foi "a sinalização de que a estratégia envolve calibrar o nível de juros, explicitando que antevê o início dos cortes de juros na próxima reunião". Ainda assim, o banco nota que a autarquia não se comprometeu com o ritmo de flexibilização.

"Segundo o BC, o ambiente ainda é de incertezas, trazendo a necessidade de cautela na condução da política monetária", afirma o Bradesco, em nota a clientes.

O cenário do Bradesco já era de redução de 0,5 ponto porcentual na Selic em março, com a taxa indo para 12% ao ano até o fim de 2026.

"O Copom avalia que sua atual estratégia tem se 'mostrado adequada' com seu objetivo de convergência da inflação para o redor da meta. Mais do que isso, como a inflação desacelerou e há mais sinais de transmissão da política monetária, agora a estratégia passa por calibrar o tamanho da restrição. Como a inflação está desacelerando em 12 meses, o aperto monetário será maior caso o BC não comece a calibrar juros, e essa preocupação apareceu na comunicação", acrescenta.