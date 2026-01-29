A Microsoft registrou um lucro de US$ 38,5 bilhões no quarto trimestre de 2025, um aumento de 60% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro ajustado por ação foi de US$ 4,14 sobre uma receita de US$ 81,3 bilhões, informou a empresa nesta quarta-feira, 28.

Analistas consultados pela FactSet esperavam um lucro de US$ 3,91 por ação sobre uma receita de US$ 80,3 bilhões.

Os bons resultados vem após a Microsoft realizar novo acordo com a OpenAI, enquanto seu negócio geral de computação em nuvem continua crescendo. A empresa informou que suas obrigações comerciais de desempenho remanescentes - contratos ainda não reconhecidos - chegaram a US$ 625 bilhões, um aumento de 110% em relação ao ano anterior.

"Estamos apenas nas fases iniciais da difusão da inteligência artificial e a Microsoft já construiu um negócio de IA que é maior do que algumas de nossas maiores franquias", disse o CEO Satya Nadella, no comunicado de resultados.

As ações da gigante de tecnologia, contudo, caíam no after hours. Segundo a Dow Jones Newswires, os investidores podem estar reagindo aos resultados da nuvem Azure da empresa. A receita do Azure cresceu 39% durante o trimestre. Embora tenha superado as estimativas de 37,8%, foi uma ligeira queda em relação à taxa de crescimento de 40% do primeiro trimestre.

Às 18h40 (de Brasília), os papéis da Microsoft caíam 4,61% no after hours de Nova York, mas chegaram a tombar 7% logo após o anúncio dos resultados.

*Com informações da Dow Jones Newswires.