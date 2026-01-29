A Meta teve lucro líquido de US$ 22,7 bilhões no quarto trimestre de 2025, acima dos US$ 20,83 bilhões do mesmo período de 2024, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 28. Ajustado, o lucro por ação foi de US$ 8,88, superando a estimativa de consenso da FactSet de US$ 8,21 - e acima dos US$ 8,02 do ano anterior.

Já a receita do trimestre atingiu US$ 59,9 bilhões, também além das expectativas de US$ 58,5 bilhões dos analistas, subindo 24% no ano.

No quarto trimestre, contudo, as despesas da Meta aumentaram 40%, mais do que os analistas esperavam. A faixa prevista pela Meta para o ano completo vê as despesas subindo 41% no ponto médio da faixa, com os gastos de capital atingindo entre US$ 115 bilhões e US$ 135 bilhões.

Para o trimestre atual, a Meta projeta vendas entre US$ 53,5 bilhões e US$ 56,5 bilhões, superando os US$ 51,37 bilhões que os analistas previam antes do relatório.

Após o balanço, os papéis da Meta caíram no after hours de Nova York, mas logo reverteram o movimento e subiam 5,54%, por volta das 18h30 (de Brasília).

*Com informações da Dow Jones Newswires.