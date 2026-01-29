O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou que o déficit fiscal dos Estados Unidos está em um "caminho insustentável". "O nível da dívida não é insustentável. É muito sustentável, mas o caminho é insustentável, e quanto mais cedo trabalharmos nisso, melhor", disse Powell, a jornalistas, no período da tarde desta quarta-feira.

Sobre os impactos da inteligência artificial (IA) nas decisões de política monetária, o dirigente afirmou que o Fed está "totalmente atento", mas que ainda há muito aprendizado sobre a nova tecnologia. "Estamos muito conscientes da possibilidade de que essa maior produtividade possa persistir, e também que possa não persistir", disse.

Segundo ele, toda onda tecnológica, como a IA, eliminará alguns empregos e criará outros. É possível ver, disse, inclusive no curto prazo, empregos sendo eliminados por conta da IA. "A IA pode ter efeitos significativos na economia e na sociedade", avaliou.

Ao comentar sobre a economia dos EUA, disse que o país "continua a surpreender com sua força" e que riscos geopolíticos para o Fed estão relacionados a energia e petróleo. "Apesar de mudanças na política comercial, economia se saiu bem até agora", avaliou. Powell disse ainda que não vê mensagens macroeconômicas na alta do preço do ouro.


