O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou que as tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, podem ter provocado apenas um "aumento pontual" nos preços. Segundo ele, a maior parte do aumento nos preços dos bens nos EUA é devido às tarifas. No entanto, esse deve ser um evento único.

"O núcleo do PCE está rodando um pouco acima de 2%, excluindo os efeitos das tarifas sobre os bens. Se olharmos além dos bens e observarmos os serviços, veremos uma desinflação contínua em todas as categorias", disse Powell, em coletiva de imprensa, no período da tarde desta quarta-feira, 28.

Powell afirmou que os efeitos das tarifas nos preços dos bens devem atingir o pico e depois começar a cair caso não haja novos aumentos tarifários significativos. "É isso que esperamos ver ao longo deste ano", destacou.

Se isso acontecer, avaliou, o Fed poderia aliviar algumas políticas também, se perceber uma piora no mercado de trabalho ou que os riscos de baixa estão ressurgindo. Os dois lados do mandato teriam de ser avaliados, afirmou.

"Sempre agiremos quando a economia se afastar de nossas metas", disse Powell. Conforme ele, o Comitê Federal do Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) não descarta opções, mas um aumento da taxa na próxima reunião não é o cenário-base da autoridade.