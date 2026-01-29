A S&P Global Market Intelligence aponta que tarifas comerciais relativamente mais rigorosas e restrições comerciais sobre as exportações para os EUA, em comparação com outros países, devem ser um obstáculo à atividade econômica do Brasil. Em 2026, a expectativa é de que o País registre uma expansão econômica semelhante a 2025, limitada por este fator e pela política monetária mais restritiva.

Como consequência, deve haver aumento no custo de opções de financiamento e uma probabilidade maior de deterioração dos ativos bancários, acrescenta a casa, em relatório a clientes.

Apesar de uma redução parcial nas tarifas, considerando itens como café, carne e commodities, o Brasil ainda enfrenta taxas elevadas pelo governo Donald Trump, as quais dificultam a exportação de bens manufaturados. Dados da S&P apontam que as exportações brasileiras para os EUA caíram 28% entre agosto e outubro de 2025.

Já a expansão de data centers no País traz investimentos privados e incentivos fiscais, mas também intensifica a demanda por energia e água, sobretudo em áreas com escassez hídrica, gerando risco de litígios e protestos.

"Com a combinação de desafios comerciais, restrição de crédito e pressão sobre recursos naturais, 2026 será um ano decisivo para que empresas e autoridades brasileiras ajustem estratégias e políticas. O cenário oferece uma oportunidade clara para analisar como o Brasil pode equilibrar crescimento, segurança energética e competitividade internacional", afirma a S&P Global Market Intelligence.

Outro ponto pincelado pela S&P diz respeito às eleições. "No Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva provavelmente buscará a reeleição, enquanto a oposição ainda não definiu seu candidato."