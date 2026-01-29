O Tesouro Nacional informou nesta quarta-feira, 28, que vai começar a ofertar dois novos títulos nos leilões de 2026. Uma das novidades é a Letra do Tesouro Nacional (LTN), um título prefixado, com prazo para 36 meses. A outra é a Nota do Tesouro Nacional - Série F (NTN-F) - prefixada com juros semestrais - de cinco anos.

"Essa estrutura contribuirá para um equilíbrio mais adequado entre o risco absorvido pelo mercado e a arrecadação financeira dos leilões", diz o Plano Anual de Financiamento (PAF) de 2026. "Ainda, ao longo do ano, o Tesouro Nacional busca lançar um benchmark mais longo de NTN-F, com o objetivo de promover um alongamento gradual dos prazos ofertados ao longo da curva de juros."

As ofertas de LTN vão continuar concentradas entre seis e 72 meses, o que "favorece a dinâmica do mercado" por ampliar a liquidez em prazos curtos e intermediários, segundo o Tesouro. Em relação às NTN-Fs, o Tesouro diz que o novo título de cinco anos vai se somar aos prazos já consolidados de sete e dez anos.

As emissões de Notas do Tesouro Nacional - Série B (NTN-B), títulos indexados ao IPCA, vai continuar apoiando a estratégia de alongamento da Dívida Pública Federal (DPF), segundo o PAF. A ideia é ofertar oito vértices, com vencimentos entre três e 40 anos. Nos prazos acima de dez anos, o órgão poderá ofertar todos os títulos atualmente disponíveis em cada leilão.

"As LFT, remuneradas por taxa de juros pós-fixada, permanecerão como instrumento relevante de financiamento, especialmente em períodos de maior aversão a risco, contribuindo para a manutenção de prazos médios superiores aos dos títulos prefixados", diz o PAF.