O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) reafirmou que está comprometido na busca pela meta de 2% na inflação e pleno emprego, e que a estratégia de política monetária que está sendo adotada é a correta para se alcançar o duplo mandato. "O Comitê julga que as expectativas de inflação de longo prazo bem ancoradas em 2% promovem a estabilidade de preços e taxas de juros de longo prazo moderadas, além de aumentar a capacidade de promover o máximo de emprego diante de distúrbios econômicos", diz o banco central norte-americano em comunicado divulgado nesta quarta-feira, 28, em que reforça que está preparado para garantir que as expectativas de inflação no longo prazo permaneçam ancoradas.

Sobre o mercado de trabalho, o Fed ressaltou que não existe uma taxa de desemprego "fixa" para determinar se a economia está ou não em pleno emprego e que essas definições mudam ao longo do tempo. "As decisões do Comitê devem ser informadas por avaliações do nível máximo de emprego, reconhecendo que tais avaliações são necessariamente incertas e sujeitas a revisões", diz.

O BC norte-americano ainda esclareceu que a divulgação dessas informações reduzem a incertezas econômicas e financeiras, além de aumentar "a eficácia da política monetária e melhora a transparência e a responsabilidade".