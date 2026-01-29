A decisão do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, em inglês) do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de manter inalterada a taxa básica de juros não foi unânime, segundo comunicado divulgado no período da tarde desta quarta-feira, 28. Dois dirigentes com direito a voto - os diretores Stephen Miran e Christopher Waller - divergiram da decisão.

Miran, que também ocupa a presidência do Conselho de Assessores Econômicos Casa Branca e já criticou diversas vezes o nível elevado das taxas, votou por uma redução de 0,25 ponto porcentual (pp).

Waller, um dos cotados a substituir Jerome Powell na presidência do Fed, também votou pela redução nos juros no mesmo montante.