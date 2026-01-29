O governo alemão reduziu suas projeções de crescimento para a maior economia da Europa, refletindo maior incerteza no comércio internacional e uma recuperação ainda gradual da atividade. No relatório econômico anual divulgado nesta quarta-feira, 28, o Ministério da Economia da Alemanha passou a estimar expansão de 1,0% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2026, abaixo da previsão anterior de 1,3%.

Apesar do ajuste, o crescimento projetado para 2026 representa uma aceleração relevante em relação a 2025, quando a economia alemã avançou apenas 0,2%, após dois anos consecutivos de retração. De acordo com o governo, a retomada cíclica vem sendo sustentada principalmente pelo fortalecimento da demanda doméstica, enquanto os ventos contrários do ambiente externo começam a perder intensidade.

O relatório ressalta que condições financeiras mais favoráveis, ganhos reais de renda e o aumento dos gastos públicos devem apoiar a atividade ao longo do próximo ano, embora o cenário externo siga marcado por riscos, como disputas comerciais, maior protecionismo e tensões geopolíticas.

No front fiscal, a Alemanha aposta em medidas de estímulo para impulsionar o crescimento. O Parlamento aprovou em março um fundo especial de 500 bilhões de euros para investimentos em infraestrutura, mas, até o fim do ano, apenas 24 bilhões de euros haviam sido efetivamente aplicados, evidenciando a lentidão do processo decisório no sistema federal do país, conforme destacou a Reuters.