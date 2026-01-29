O Tesouro Nacional prevê que o estoque da Dívida Pública Federal (DPF) fique entre R$ 9,20 trilhões e R$ 10,30 trilhões em 2026, segundo o Plano Anual de Financiamento (PAF) deste ano, divulgado nesta quarta-feira, 28. A previsão indica um aumento de 12,3% a 19,3% frente ao estoque do fim de 2025, de R$ 8,635 trilhões.

O PAF prevê participação entre 46% e 50% para os papéis remunerados pela taxa Selic na DPF este ano. Em 2025, esses títulos responderam por 48,3% da dívida. O PAF do ano passado previa um intervalo de 48% a 52% para os papéis.

Para os títulos prefixados, o PAF prevê uma participação entre 21% e 25% em 2026, contra um intervalo de 19% a 23% em 2025. Esses títulos fecharam o ano passado com participação de 22%. Já para os papéis atrelados à inflação, o documento propõe uma razão de 23% a 27% este ano, ante 24% a 28% em 2025. No fim do ano passado, eles representavam 25,9% da DPF.

O plano anual estipula que os títulos atrelados ao câmbio devem fechar 2026 com participação entre 3% e 7% na DPF, os mesmos intervalos de 2025. Efetivamente, eles encerraram o ano passado com 3,8% do total.

O documento prevê, ainda, que os vencimentos da DPF em 12 meses devem chegar ao fim de 2026 entre 18% e 22% do estoque. Em 2025, o intervalo previsto foi de 16% a 20%, e a razão era de 17,5% no fim do ano. O prazo médio da dívida deve ficar entre 3,8 e 4,2 anos, o mesmo nível de 2025. No fim do ano passado, era de 4,0 anos.