O Brasil registrou fluxo cambial positivo de US$ 906 milhões em janeiro até dia 23, segundo dados preliminares divulgados nesta quarta-feira, 28, pelo Banco Central (BC). Em dezembro, houve saída líquida de US$ 12,191 bilhões.

O canal financeiro registrou entrada líquida de US$ 3,503 bilhões. Isso é o resultado de compras no valor de US$ 45,984 bilhões e vendas no total de US$ 42,481 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo do mês até dia 23 foi negativo em US$ 2,597 bilhões, com importações de US$ 15,454 bilhões e exportações de US$ 12,857 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 1,513 bilhão em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 2,476 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 8,868 bilhões em outras entradas.

Semana de 19 a 23/1

O País registrou fluxo cambial negativo de US$ 638 milhões na semana passada. Entre os dias 19 e 23 de janeiro, o canal financeiro apresentou entradas líquidas de US$ 564 milhões. O valor é o resultado de compras de US$ 13,545 bilhões e vendas no total de US$ 12,981 bilhões.

No comércio exterior, o saldo da semana passada foi negativo em US$ 1,201 bilhão, com importações de US$ 5,399 bilhões e exportações de US$ 4,198 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 437 milhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio, US$ 777 milhões em Pagamento Antecipado e US$ 2,984 bilhões em outras entradas.