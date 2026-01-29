O estoque da Dívida Pública Federal (DPF) cresceu 1,82% em dezembro, na comparação com novembro, passando de R$ 8,480 trilhões para R$ 8,635 trilhões. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (28_ pelo Tesouro Nacional.

A correção de juros no estoque da DPF foi de R$ 94,83 bilhões no mês passado. As emissões líquidas somaram R$ 59,93 bilhões.

A DPF inclui a dívida interna e externa. A Dívida Pública Mobiliária Federal interna (DPMFi) cresceu 1,76%, e fechou o mês em R$ 8,309 trilhões. A Dívida Pública Federal externa (DPFe) cresceu 3,53%, para R$ 326,07 bilhões.

Ano

O estoque da DPF aumentou cerca de 18,0% em relação ao ano anterior. Esse crescimento foi impulsionado principalmente pela apropriação de juros, refletindo, em grande medida, o patamar da taxa de juros da economia, que alcançou 15% em meados de 2025. Já a emissão líquida representou um terço do aumento do estoque da DPF. Como a DPMFi representa cerca de 96% do estoque da DPF, praticamente toda a elevação está concentrada nesse componente.