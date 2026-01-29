O presidente dos EUA, Donald Trump, elogiou o diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Kevin Hassett, e disse que o economista está trabalhando muito e, por isso, "não quer o perder". A declaração foi dada em discurso em evento do Departamento do Tesouro sobre o projeto governamental chamado "Trump Accounts" nesta quarta-feira, 28.

O comentário acontece diante de expectativas para o anúncio de Trump sobre o sucessor do atual presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, que deve ter o mandato encerrado em maio. Trump, entretanto, não deu sinalizações sobre quem será o escolhido. Hassett era considerado um dos favoritos para assumir o cargo, mas o cenário mudou na última semana. De acordo com a plataforma de apostas Polymarket, o executivo da BlackRock Rick Rieder desponta como favorito, seguido pelo ex-diretor do BC Kevin Warsh.