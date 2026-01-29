As bolsas da Europa fecharam na maioria em queda nesta quarta-feira, 28,, com expectativas pela decisão de juros do Federal Reserve (Fed), que deve manter as taxas inalteradas. Sobram especulações sobre os próximos passos do banco central, incluindo a sucessão do presidente Jerome Powell e a independência da autoridade monetária. A fraqueza recente do dólar começa a entrar no radar, com impacto inflacionário sendo monitorado do outro lado do Atlântico. Além disso, investidores reagiram à divulgação dos balanços das duas maiores empresas em valor de mercado da Europa, ASML e LVMH, com a segunda pesando no setor de luxo.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em baixa de 0,52%, a 10.154,43 pontos. Em Frankfurt, o DAX caiu 0,20%, a 24.843,54 pontos. Em Paris, o CAC 40 recuou 1,06%, a 8.066,68 pontos. Em Milão, o FTSE MIB teve queda de 0,66%, a 45.138,73 pontos. Em Madri, o Ibex 35 caiu 1,10%, a 17.607,60 pontos. A exceção ocorreu em Lisboa, onde PSI 20 ganhou 0,11%, a 8.663,41 pontos, impulsionado pela alta de 3% da Galp. As cotações são preliminares.

O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) François Villeroy de Galhau afirmou que a desvalorização do dólar é um sinal de diminuição da confiança diante da imprevisibilidade da política econômica dos EUA. Em virtude do quadro, o dirigente monitora o euro e possíveis consequências sobre a inflação. "Esse é um dos elementos que guiará nossa política monetária e nossas decisões sobre as taxas de juros ao longo dos próximos meses", escreveu.

Entre as empresas, as ações da LVMH despencaram 0,71% em Paris, pressionando o setor de luxo. O resultado foi difícil de interpretar - com vendas trimestrais em grande parte dentro do esperado e os lucros do ano inteiro acima das previsões, enquanto os executivos sinalizaram volatilidade contínua da demanda e dificuldades cambiais, disseram os analistas da Jefferies. Na capital francesa, Kering (-3,02%) e Hermès (-3,76%) recuaram. Em Milão, a Moncler caiu 2,93% e a Burberry cedeu 4,70% em Londres.

As ações da ASML recuaram quase 2% em Amsterdã, depois de chegarem a subir acima de 6%, seguindo a divulgação de que a fornecedora de equipamentos para fabricação de chips registrou encomendas trimestrais recordes.

Já as ações do Deutsche Bank recuaram 2% em Frankfurt após escritórios da instituição na cidade e Berlim serem alvo de buscas como parte de uma investigação por lavagem de dinheiro por funcionários.