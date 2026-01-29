A Fitch elevou de estável para positiva a perspectiva do rating "BB-" da Brava. A alteração se deve à expectativa de que a produção da petroleira vai crescer de forma significativa se a companhia completar com sucesso a recente aquisição de 50% dos campos de Tartaruga Verde.

"A Brava anunciou a aquisição dos ativos da Tartaruga Verde por US$ 450 milhões, sujeita a um ajuste para baixo referente aos fluxos de caixa do ativo a partir de 1º de julho de 2025. Se bem-sucedida, a transação provavelmente contribuirá para ganhos de escala sem pressionar os indicadores de crédito", diz a classificadora.

Segundo a Fitch, os ratings da Brava refletem sua escala limitada, eficiência operacional modesta, porém crescente, base de ativos bem diversificada em diversas bacias brasileiras e alavancagem moderada.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.