O presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou nesta quinta-feira, 29, impor uma tarifa de 50% sobre "qualquer e toda aeronave vendida" do Canadá para os EUA, caso o país vizinho continue a se recusar a certificar certos jatos da empresa americana Gulfstream.

"Estamos, por meio deste, descertificando seus Bombardier Global Expresses e todas as aeronaves fabricadas no Canadá, até que a Gulfstream, uma grande empresa americana, seja totalmente certificada, como deveria ter sido há muitos anos. Além disso, o Canadá está efetivamente proibindo a venda de produtos Gulfstream no Canadá através deste mesmo processo de certificação", escreveu o republicano na rede Truth.