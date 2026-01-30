A Suíça pediu nesta quinta-feira, 29, à União Europeia que adote medidas para reduzir o impacto das barreiras à importação de aço no comércio bilateral.

Segundo o governo suíço, a intenção é preservar as cadeias de suprimento regionais já consolidadas, uma vez que a siderurgia local não contribui para a sobrecapacidade global.

Berna tem pressionado de forma reiterada a UE e seus Estados-membros para ser excluída das medidas protecionistas, alegando a estreita relação bilateral e a elevada interdependência econômica.

O impacto econômico direto para a Suíça é limitado, dado o volume relativamente pequeno das exportações afetadas, enfatizou o governo suíço, acrescentando que uma proposta de salvaguardas para o aço e para as ferroligas será analisada à luz das regras da Organização Mundial do Comércio (OMC) e do acordo de livre-comércio entre Suíça e UE.