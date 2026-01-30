A Apple teve lucro líquido de US$ 42,1 bilhões no primeiro trimestre fiscal de 2026, segundo balanço publicado pela empresa nesta quinta-feira, 29. O lucro diluído por ação foi de US$ 2,84, um crescimento de 19% no ano, superando a expectativa de US$ 2,68 de analistas consultados pela FactSet.

A receita foi de US$ 143,8 bilhões no trimestre encerrado em dezembro, um aumento de 16% em relação ao mesmo período do ano anterior. O número também ficou acima da estimativa de US$ 138,4 bilhões da FactSet.

Os resultados contaram com a ajuda do lançamento dos novos aparelhos iPhone na linha 17, com recordes de receita para os telefones no trimestre - US$ 49,02 bilhões -, além de um recorde histórico no segmento de serviços - US$ 28,75 bilhões.

As vendas de iPhones, especificamente, totalizaram US$ 85,3 bilhões, um avanço de 23% em relação ao mesmo período do ano anterior e acima das previsões de US$ 78,2 bilhões dos analistas.

Logo após o anúncio dos resultados, a ação da Apple chegou a saltar mais de 3% no after hours de Nova York, mas, por volta das 18h46 (de Brasília), os papéis arrefeceram para alta de 0,8%.