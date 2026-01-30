O Fundo Garantidor de Crédito (FGC) informou que, até 9h30 desta quinta-feira, 29, já havia pago R$ 32,5 bilhões em garantias ao credores do Master, que teve liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central. O volume representa 80% do montante a ser pago.

Em comunicado, o FGC afirmou ainda que 580 mil investidores já foram reembolsados, de um total de cerca de 800 mil. Segundo o fundo, cerca de 20 mil pedidos estão na etapa de processamento e aguardam ação do credor. O FGC pede que os usuários mantenham as notificações do aplicativo para que sejam alertados caso surjam necessidades de atualização no processo.

O FGC ainda não deu início ao processo de reembolso dos investidores do Will Bank, que fazia parte do Master, mas teve a liquidação judicial imposta apenas na semana passada. A estimativa é de que, neste caso, serão mobilizados R$ 6,3 bilhões em garantias. Os pagamentos só começam após o liquidante entregar ao FGC a base de credores.

Nos últimos dias, reclamações sobre a instabilidade do aplicativo do FGC circularam nas redes sociais. No começo da semana, o fundo garantiu ter infraestrutura tecnológica capaz de absorver o aumento da demanda, mas admitiu que alguns casos podem demorar mais, à medida que os times responsáveis identificam os problemas e buscam as melhores soluções.