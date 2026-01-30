A Visa teve lucro líquido de US$ 6,1 bilhões no primeiro trimestre fiscal de 2026, um aumento de 12% em relação a igual período do ano passado. Ajustado, o lucro por ação foi de US$ 3,17, acima da previsão dos analistas da FactSet de US$ 3,14. Os números foram divulgados pela empresa em balanço nesta quinta-feira, 29.

A receita da empresa americana teve alta anual de 15%, a US$ 10,90 bilhões, no trimestre encerrado em dezembro, também acima da expectativa de US$ 10,69 bilhões da FactSet.

Segundo o comunicado, o crescimento foi impulsionado por um consumo resiliente e uma forte temporada de férias, bem como pela contínua força em serviços de valor agregado e soluções de movimentação comercial e financeira.

O total de transações processadas pela Visa para o trimestre foi de 69,4 bilhões, um aumento de 9% em relação ao ano anterior.

Apesar disso, as ações da Visa caíam 1,97% no after hours de Nova York por volta das 18h27 (de Brasília).