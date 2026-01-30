A Home Depot demitiu 800 trabalhadores associados à sua sede corporativa e também afirmou que seus funcionários terão que retornar ao escritório cinco dias por semana, a partir da semana de 6 de abril.

Os cortes representam cerca de 0,2% do total de trabalhadores da empresa, considerando que empregava 470.100 pessoas ao final do ano fiscal de 2024, de acordo com seu último relatório anual.

"As mudanças têm como objetivo simplificar as operações corporativas da Home Depot para melhor apoiar suas lojas e clientes", disse a empresa.

A Home Depot ainda afirmou que as demissões afetaram menos de 150 funções baseadas em sua sede em Atlanta, e o restante trabalhava remotamente.

*Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.