A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: -0,84%
Pontos: 183.133,75
Máxima de +0,95% : 186.450 pontos
Mínima de -1,69% : 181.567 pontos
Volume: R$ 38,8 bilhões
Variação em 2026: 13,66%
Variação no mês: 13,66%
Dow Jones: +0,11%
Pontos: 49.071,56
Nasdaq: -0,72%
Pontos: 23.685,12
Ibovespa Futuro: -1,04%
Pontos: 184.280
Máxima (pontos): 188.775
Mínima (pontos): 182.655
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 46,15
Variação: -0,41%
Petrobras PN
Preço: R$ 37,70
Variação: +0,96%
Bradesco PN
Preço: R$ 21,44
Variação: -1,29%
Ambev ON
Preço: R$ 14,76
Variação: -1,27%
Petrobras ON
Preço: R$ 40,30
Variação: +0,65%
Vale PNA
Preço: R$ 87,41
Variação: +0,51%
MBRF SA ON
Preço: R$ 18,72
Variação: -1,63%
Vale ON
Preço: R$ 87,41
Variação: +0,51%
Itausa PN
Preço: R$ 13,88
Variação: -1,14%
Global 40
Cotação: 707,279 centavos de dólar
Variação: +3,29%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,1926
Venda: R$ 5,1936
Variação: -0,25%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,33
Venda: R$ 5,43
Variação: +0,72%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,1950
Venda: R$ 5,1956
Variação: +0,23%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,3000
Venda: R$ 5,3960
Variação: +0,8%
- Dólar Futuro (fevereiro)
Cotação: R$ 5,1970
Variação: -0,01%
- Euro
Compra: US$ 1,1967 (às 18h29)
Venda: US$ 1,1967 (às 18h29)
Variação: +0%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,2060
Venda: R$ 6,2070
Variação: -0,19%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,3700
Venda: R$ 6,4740
Variação: -0,15%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 5.354,80 por onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: +0,27%