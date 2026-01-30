A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: -0,84%

Pontos: 183.133,75

Máxima de +0,95% : 186.450 pontos

Mínima de -1,69% : 181.567 pontos

Volume: R$ 38,8 bilhões

Variação em 2026: 13,66%

Variação no mês: 13,66%

Dow Jones: +0,11%

Pontos: 49.071,56

Nasdaq: -0,72%

Pontos: 23.685,12

Ibovespa Futuro: -1,04%

Pontos: 184.280

Máxima (pontos): 188.775

Mínima (pontos): 182.655

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 46,15

Variação: -0,41%

Petrobras PN

Preço: R$ 37,70

Variação: +0,96%

Bradesco PN

Preço: R$ 21,44

Variação: -1,29%

Ambev ON

Preço: R$ 14,76

Variação: -1,27%

Petrobras ON

Preço: R$ 40,30

Variação: +0,65%

Vale PNA

Preço: R$ 87,41

Variação: +0,51%

MBRF SA ON

Preço: R$ 18,72

Variação: -1,63%

Vale ON

Preço: R$ 87,41

Variação: +0,51%

Itausa PN

Preço: R$ 13,88

Variação: -1,14%

Global 40

Cotação: 707,279 centavos de dólar

Variação: +3,29%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,1926

Venda: R$ 5,1936

Variação: -0,25%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,33

Venda: R$ 5,43

Variação: +0,72%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,1950

Venda: R$ 5,1956

Variação: +0,23%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,3000

Venda: R$ 5,3960

Variação: +0,8%

- Dólar Futuro (fevereiro)

Cotação: R$ 5,1970

Variação: -0,01%

- Euro

Compra: US$ 1,1967 (às 18h29)

Venda: US$ 1,1967 (às 18h29)

Variação: +0%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,2060

Venda: R$ 6,2070

Variação: -0,19%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,3700

Venda: R$ 6,4740

Variação: -0,15%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 5.354,80 por onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +0,27%


Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se