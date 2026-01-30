O petróleo fechou em alta perto de 3% nesta quinta-feira, 29, enquanto investidores ponderam o aumento das pressões dos europeus e dos EUA contra o Irã. O presidente Donald Trump continuou a ameaçar o país do Oriente Médio com uma resposta militar, caso as negociações por um acordo nuclear fracassem.

O petróleo WTI para março negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex) fechou em alta de 3,3% (US$ 2,10), a US$ 65,01 o barril. Já o Brent para abril, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), avançou 3,29% (US$ 2,22), a US$ 69,59 o barril.

Mais cedo, os preços do WTI e do Brent alcançaram os maiores níveis desde agosto de 2025, a US$ 66,48 e a US$ 70,58, respectivamente. Contudo, o petróleo devolveu parte dos seus ganhos robustos no início da tarde, em linha com a deterioração no apetite por risco em Nova York e alta volatilidade nos mercados de câmbio e commodities.

No noticiário, Trump voltou a afirmar nesta quinta-feira que "há uma grande frota de navios americanos a caminho do Oriente Médio". Segundo o portal Axios, o presidente americano recebeu nesta semana autoridades de defesa e inteligência de Israel e da Arábia Saudita para discussões sobre possíveis alvos iranianos para ataques. Oficialmente, a Casa Branca afirma que a via diplomática "segue aberta".

O Irã respondeu que estaria pronto para qualquer ataque. As forças navais da Guarda Revolucionária do país devem realizar exercícios com munição real na próxima semana no Estreito de Ormuz, de acordo com a rede local Press TV. Já a União Europeia (UE) adotou novas sanções contra membros do governo do Irã, após o regime dos aiatolás reprimir manifestantes em protestos antigoverno.

Para a Capital Economics, ataques ao Irã criam riscos de aumento nos preços do petróleo.