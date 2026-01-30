A Itajubá Administração Previdenciária (IAP) e a Pfizer Brasil anunciaram nesta quinta-feira, 29, a conclusão da transferência da gestão do plano de previdência complementar dos colaboradores da biofarmacêutica, o Pfizer Prev. Com a incorporação do fundo, a administradora de planos de previdência complementar ultrapassa R$ 16,5 bilhões em ativos contratados, abrangendo aproximadamente 110 mil participantes e 80 empresas patrocinadoras, sendo mais de 75% multinacionais e 50 planos distintos.

A integração do fundo Pfizer Prev faz parte da estratégia de expansão da IAP, que foca em "qualidade, inovação, eficiência operacional e diversificação do portfólio de soluções", segundo a empresa. "Nossa meta é alcançar R$ 50 bilhões em ativos administrados nos próximos cinco anos, consolidando a companhia como um dos principais administradores de previdência privada do País", disse Roberto Chateaubriand, sócio e CEO da IAP, em nota.

A migração do Pfizer Prev para o Itajubá Fundo Multipatrocinado (IFM), um dos fundos de pensão administrados pela IAP, já está concluída. O processo de transferência, que durou cerca de três anos, não gerou impactos para os 1.750 participantes ou para a patrocinadora. Durante o período foram conduzidas avaliações jurídicas, atuariais, de governança e de investimentos, em conformidade com o rito estabelecido pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc).

"O nosso objetivo é fortalecer o Pfizer Prev, que já existe desde 1999, com suporte técnico e tecnológico especializados, incluindo administração de contas, pagamentos dos benefícios, emissão de relatórios e acompanhamento periódico por profissionais dedicados. Para os participantes, serão disponibilizados canais exclusivos de atendimento, sistemas aprimorados e novas funcionalidades voltadas à gestão previdenciária", diz Carlos Tejeda, sócio-diretor da IAP.

